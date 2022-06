Eloy Mora dice que exjefa de campaña del PLN lo llamó para tranquilizarlo y luego negó conocerlo

Por Mariela Montero Salazar | 4 de junio de 2022, 11:57 AM

Eloy Mora, el dueño de la productora encargada del polémico video “salto al vacío”, dijo que la jefa de campaña del Partido Liberación Nacional (PLN), Alicia Fournier lo llamó para tranquilizarlo y después negó conocerlo ante la prensa.

Según Mora, durante una llamada telefónica Fournier le pidió que estuviera tranquilo, pero cuatro más tarde en una conferencia de prensa, cuándo le preguntaron por su productora Drim Tim, ella dijo que no lo conocía.

"Le ponen el micrófono y le preguntan por el Drim Tim y la señora se voltea y dice ‘yo a ese señor no lo conozco’ y jala, como de película. Señora usted hace cuatro horas me estaba rogando que me quedara callado” relató Mora en el podcast de los comediantes Waleska Oporta y Daniel Ugalde.









Durante el programa, Mora también reconoció que una vez que el video estuvo terminado lo entregó y no supo nada más, hasta que un día después se sorprendió al verlo publciado, sin ningun sello de Liberación Nacional, en una página anónima de Facebook.

Mora incluso dijo que en algún momento le dijeron que José María Figueres, el excandidato a la presidencia del PLN, iba a salir al final del video.



"En mi cabeza esto lo va a firmar Liberación Nacional, pero no.... resulta que al final aparece el video una semana después, un lunes, en una páguna con un logo rojo... es en donde sale la primera públicación, que es como una página ficticia, de un grupo suversivo. Yo no se quién lo pautó, pero quién lo pautó en un grupo ficticio" explicó Mora.

El video "salto al vacío" fue muy critcado por la forma en la que hace alusión al suicidio y de hecho el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) abrió una investigación al respecto.