El secreto para vivir 101 años: “Yo como chicharrón, pero con manteca”

Don Juan de Dios Ruiz es un vecino de Corralillo de Santa Cruz, Guanacaste. Tiene 101 años, 10 hijos y 38 nietos.

Pese a su larga vida, y a diferentes retos que ha tenido que afrontar --como la muerte de dos de sus hijos--, se mantiene muy activo y feliz. Él fue uno de los elegidos para el reportaje "Robles de Sabiduría" de Telenoticias, que puede ver en el video adjunto.

Todos los días se levanta temprano para cumplir con su costumbre de ver el amanecer, siente que así puede aprovechar sus días al máximo.

Juan de Dios se considera una persona alegre: “Yo veo que si me quedo mucho sentado se me empiezan a dormir las piernas, en cambio yo me paro y empiezo a bailar, a cantar, a hacer movimientos. Voy al baño y empiezo a hacer movimientos y siento yo que eso me ayuda”, contó el centenario.

En 2020 fue una de las víctimas de las inundaciones que afectaron la provincia de Guanacaste. En aquel momento, se dio a conocer tanto por los medios como por sus vecinos por su espíritu luchador e inquebrantable ante la tragedia que lo afectó a él y a su familia.

Sus secretos para una vida tan larga consisten en salir a caminar todos los días, andar a caballo, moverse en bicicleta y cocinar sus propias tortillas con queso. De vez en cuando, asegura, es necesario darse sus gustos con la comida.

“Yo como chicharrón pero chicharrón con manteca. A mí me gusta el chicarrón que tenga manteca. Las vacas antes las mataban y eran gordas con manteca, que uno comía un pedazo de carne y se chorreaba la manteca y se chupaba”, detalló don Juan de Dios.

Dice que ha sido muy honesto con todas las personas y que ha amado sin límites. Gracias a todas estas cosas, asegura que su mente funciona perfectamente.

En Costa Rica hay 412 personas que sobrepasan los 100 años, los dos mayores actualmente son don José Flores Flores, vecino de San Carlos, y doña Berta Cantillano de Golfito. Ambos tienen 114 años.