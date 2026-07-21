El reto de Guanacaste: carreteras colapsadas frenan a una provincia que no deja de crecer

Cada día, cerca de 20.000 vehículos transitan por la Ruta Nacional 21, una de las principales vías de acceso a Guanacaste. En ese trayecto, recorrer apenas 20 kilómetros puede tomar hasta una hora y media debido a la congestión vehicular (ver video adjunto).

La situación también se replica en la Ruta Nacional 1, entre Barranca y Limonal, donde algunos conductores tardan hasta dos horas para avanzar únicamente 10 kilómetros.

Estas escenas forman parte de la rutina en una provincia que se consolidó como uno de los principales destinos turísticos de Costa Rica, pero cuya infraestructura vial ha quedado rezagada frente al acelerado crecimiento de la región.

Ante este panorama, el paisaje también está marcado por maquinaria, puentes en construcción y kilómetros de carretera en obras. Uno de los proyectos más importantes es la ampliación de la Ruta 1 entre Barranca y Limonal, que contempla la construcción de 50 kilómetros a cuatro carriles mediante una inversión superior a los ¢134.000 millones.

Mientras los trabajos avanzan, los congestionamientos continúan siendo parte del recorrido diario para miles de conductores que utilizan la principal vía terrestre hacia Guanacaste.

Sin embargo, el desafío va mucho más allá de una sola carretera. En distintos puntos de la provincia, varias rutas nacionales operan al límite de su capacidad y todavía existen comunidades que dependen de caminos de lastre o de vías en condiciones que dificultan el traslado de vecinos, turistas y mercancías.

Para el sector turístico, la experiencia del visitante comienza desde el momento en que inicia su viaje hacia Guanacaste. Por ello, contar con una red vial moderna no solo mejora la movilidad, sino que también fortalece la competitividad, impulsa el comercio y favorece el desarrollo económico de la provincia.

Cada kilómetro construido representa mucho más que una mejora en el trayecto. Facilita el acceso de turistas, fortalece la actividad comercial, conecta comunidades y abre nuevas oportunidades para una provincia que continúa creciendo.

A 202 años de la Anexión del Partido de Nicoya, uno de los principales desafíos de Guanacaste sigue siendo desarrollar una infraestructura vial capaz de responder al crecimiento económico, turístico y poblacional que experimenta la región.







