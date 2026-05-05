El hantavirus que tiene en jaque a crucero, ¿representa algún peligro para Costa Rica?

Un brote de hantavirus afecta a siete pasajeros y causó la muerte de tres, del crucero MV Hondius, que partió de Argentina y tenía previsto atracar este martes en Cabo Verde, pero el desembarco fue prohibido por motivos de seguridad.

En total, son 147 personas y tripulantes los que permanecen varados a bordo, bajo estrictas medidas de precaución.

Y la razón de esa alerta no es menor. Uno de cada tres o cinco contagios termina con la muerte del paciente.

¿Pero en qué consiste este virus?

"Cuando hablamos de hantavirus, hablamos de un grupo de virus que los podemos encontrar en roedores, básicamente ratas y ratones, que excretan este virus en la orina, en las heces, en la saliva, y que se desecan en las superficies, de manera tal que cuando las personas barren, limpian y se levanta polvo, pueden aspirarlo directamente por la nariz o la boca, eventualmente en los ojos, y así es como ocurre la infección", comentó en entrevista con Teletica.com el profesor de Epidemiología de la Universidad Nacional (UNA), Juan José Romero.

El experto enfatizó que el contagio entre personas por esta enfermedad es raro.

Tanto es así que, en un lugar cerrado, como lo puede ser un barco en altamar, tan solo siete de 147 ocupantes se han contagiado.

Cuestionado sobre cuánto peligro representa este brote para Costa Rica, el epidemiólogo respondió:

"Este es un virus que tiene distribución mundial, aunque produce brotes escasos. Usualmente, no produce brotes muy grandes. Vean ustedes que a pesar de estar en un lugar encerrado, por llamarlo de alguna manera, se han enfermado hasta el momento siete, según el último reporte. Entonces quiere decir que como no se da la transmisión de persona a persona de manera tan fácil, la probabilidad de que se produzcan grandes brotes se reduce. "También, el hecho de que cuando ocurren los brotes se notifican, esto hace que las alertas sanitarias se den y los sistemas de salud estén preparados para identificar casos sospechosos de manera temprana y controlarlos. Entonces, se hace lo que podríamos llamar un cerco epidemiológico para las zonas en las cuales estén probablemente los roedores infectados, para hacer control y la búsqueda activa de otras personas con una infección sospechosa de, para tenerlas identificadas y bajo control médico", subrayó el especialista.

Romero señaló que los contagios por este virus son bastante inespecíficos al inicio. Oscilan entre un catarro, malestar general o dolores de cabeza, hasta desembocar en fiebre hemorrágica o infección cardiopulmonar. De hecho, esta última presentación es la más común en América y es, además, la más letal.

El profesor recomendó a la población consultar y mantenerse al tanto a través de información oficial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).