“El Gobierno no mostró voluntad de diálogo", dice Conare tras fracaso en negociación del FEES

El presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare) y rector de la Universidad Nacional (UNA), Jorge Herrera Murillo, aseguró que el Gobierno rechazó sin apertura al diálogo la propuesta presentada por las universidades públicas para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027, la cual contemplaba un aumento del 2,94%.

Así lo expresó la noche de este jueves, luego de la decisión del Poder Ejecutivo de retirarse de la negociación. En el evento estuvieron presentes todos los rectores.

Según Herrera, la propuesta no solo respondía a criterios técnicos basados en proyecciones de inflación de organismos como el FMI, la OCDE y el Banco Central, sino que además incluía iniciativas concretas para apoyar el desarrollo nacional.

​“Presentamos una propuesta seria, responsable y sustentada técnicamente, pero lo que recibimos fue una falta de voluntad del Poder Ejecutivo para negociar”, afirmó.

El jerarca explicó que el planteamiento universitario también contemplaba destinar un 1% adicional al fortalecimiento del sistema de becas, así como impulsar proyectos en áreas como empleabilidad, innovación, educación técnica y capacitación docente.

No obstante, recalcó que estas iniciativas fueron desestimadas por el Gobierno.

​“Le propusimos al país soluciones estructurales en educación, ciencia y empleo, pero simple y sencillamente no les interesó”, sostuvo.

Herrera también cuestionó que durante la sesión —realizada en Casa Presidencial y con la presencia del mandatario Rodrigo Chaves y la presidenta electa, Laura Fernández, — se condicionara cualquier aumento a una redistribución interna del FEES que afectaría principalmente a la Universidad de Costa Rica (UCR) y a la propia UNA.



​“Se nos planteó que el aumento dependía de recortes importantes a universidades como la UCR y la UNA, lo cual no es aceptable bajo los principios de sostenibilidad y gradualidad que hemos defendido”, indicó.

El presidente del Conare insistió en que la propuesta del 2,94% responde al mandato constitucional de mantener el poder adquisitivo del FEES, según lo establece el artículo 85.

Además, advirtió que cerrar anticipadamente la negociación impediría cumplir con acuerdos previos que contemplan una revisión en junio, vinculada al comportamiento de la inflación.

Pese al rompimiento de la mesa por parte del Ejecutivo, Herrera fue enfático en que las universidades no dan por terminado el proceso.

​“Nosotros seguimos en la mesa de negociación. Este proceso no ha terminado y no puede cerrarse antes de julio”, concluyó.



La tercera sesión de negociación finalizó sin acuerdo, en medio de tensiones dentro y fuera de Casa Presidencial. Ahora, la definición del FEES 2027 quedará en manos de la Asamblea Legislativa.





