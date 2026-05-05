El fenómeno que preocupa: caravanas masivas de motos colapsan rutas clave del país

Decenas, cientos y hasta mil motociclistas avanzan juntos por las carreteras del país. Se agrupan, aceleran y, por momentos, toman el control total de la vía. Lo que para algunos podría parecer un espectáculo llamativo es, para las autoridades, una señal de alarma que no para de crecer.

Este fenómeno no es nuevo ni aislado. Desde 2022, videos y fotografías documentan la presencia de caravanas masivas en Costa Rica. Si bien algunas operan dentro del marco legal —como la popular caravana de los peluches—, otras concentran conductores enmascarados o disfrazados que recorren calles y avenidas infringiendo leyes de tránsito y normas básicas de seguridad vial.

Rutas como la 27, Circunvalación, General Cañas y Florencio del Castillo se han convertido en escenarios frecuentes de estas concentraciones, particularmente durante fines de semana y períodos vacacionales. Las caravanas pueden reunir entre 500 y mil motociclistas, principalmente en motos de baja cilindrada.

El problema no es exclusivo de Costa Rica. Autoridades lo ubican también en países como Colombia, Argentina y México, donde estas agrupaciones han generado preocupación similar entre las fuerzas de seguridad.



Para las autoridades de tránsito, estas concentraciones no responden únicamente a imprudencia o búsqueda de velocidad. Señalan factores sociales como la necesidad de pertenencia, una expresión de masculinidad y la sensación de poder que genera movilizarse en grupo numeroso.

En carretera, esa dinámica se traduce en conductas de alto riesgo: bloqueo de vías, obstrucción del paso a ambulancias, carreras ilegales y maniobras peligrosas como circular en una sola llanta. Las autoridades también han detectado la participación de menores de edad junto a adultos y, en algunos casos, la presencia de drogas.

Contener estas caravanas no es sencillo. La Policía de Tránsito recibe en promedio cinco reportes semanales, pero los grupos suelen dispersarse antes de que los oficiales lleguen al lugar. Cuando se logra intervenir, los operativos escalan y requieren coordinación con otras fuerzas policiales para encapsular a los motociclistas, retirar llaves y realizar inspecciones vehiculares.



Solo en el último año se decomisaron cerca de 7.000 motocicletas vinculadas a este tipo de conductas. La legislación también se ha endurecido: las multas por realizar piruetas superan los 360.000 colones. Sin embargo, el fenómeno no cede. Su organización ocurre principalmente a través de redes sociales y grupos de mensajería instantánea, lo que facilita convocatorias rápidas y masivas que dificultan aún más la anticipación policial.



Las autoridades advierten que, de no frenarse, estas caravanas podrían seguir creciendo en número y frecuencia. En otros países, la respuesta ha incluido despliegues policiales masivos e incluso apoyo de fuerzas militares.

Pero hay una preocupación que va más allá de la seguridad vial: las autoridades no descartan que algunas de estas caravanas tengan vínculos con estructuras criminales, una línea de investigación que abre nuevas interrogantes sobre su verdadera naturaleza.

¿Se trata únicamente de grupos en busca de adrenalina, o hay algo más detrás? Esa es la pregunta que marcará el rumbo de las próximas investigaciones. Repase la información completa en el reportaje que aparece en la portada de este artículo.

