“Él estaba desesperado y tenía miedo”: denuncian maltrato a paciente en hospital de Heredia

Una familia denunció supuestas agresiones contra un paciente adulto mayor en el Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia.

Sergio Vargas, de 69 años, ingresó al centro médico tras sufrir un infarto. Sin embargo, sus familiares aseguran que desde su ingreso se han presentado agresiones en su contra.

“Él me había comentado que le habían quebrado los dientes, que lo habían tratado de inmovilizar y que él escuchó como que crujió. A mí me extrañó, porque yo vi la dentadura de él: tiene dentadura postiza y no tenía ningún diente quebrado. Entonces yo dije: ¿qué fue lo que sonó? Cuando veo que tiene el cachete inflamado, le dije al doctor. Habían pasado 24 horas y no se habían dado cuenta. La doctora vio las placas y me dijo que sí, estaba fracturado”, relató Carol Vargas, hija de Sergio.

La familia interpuso una denuncia ante la Contraloría de Servicios del hospital e insiste en que las supuestas agresiones contra su padre han sido reiteradas. Además, aseguran que don Sergio se encuentra consciente y con capacidad para identificar a quienes presuntamente lo han agredido.

“Él estaba desesperado y tenía miedo. El día que llegué y le vi la mandíbula, me dijo asustado que no le dijera al doctor, que él se ponía hielo”, agregó Vargas.

Tras una consulta de Telenoticias, el hospital confirmó que se encuentra en una investigación interna.

"En cuanto se tuvo conocimiento de esta inconformidad, por parte de la Dirección de Enfermería de este centro se dio inicio a la investigación correspondiente, con el fin de aclarar lo sucedido y determinar la veracidad de los hechos".

Los hijos de don Sergio aseguran que seguirán alzando la voz para defender a su padre y a otros pacientes.