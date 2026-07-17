¿El celular también será prohibido en los recreos? Esto es lo que analiza el MEP

El Ministerio de Educación Pública (MEP) confirmó que analiza ampliar la regulación del uso del celular en los centros educativos para que la restricción no solo aplique durante las lecciones, sino también durante los recreos.

La decisión aún no está tomada; pues, según las autoridades, dependerá de la evaluación que realicen sobre el comportamiento de los estudiantes y los resultados obtenidos desde la entrada en vigencia de la medida al inicio del curso lectivo 2026.

Actualmente, el uso del celular está permitido únicamente cuando el docente lo autoriza con fines pedagógicos y durante los recreos.

De acuerdo con el ministro de Educación, Leonardo Sánchez, tras casi cinco meses de aplicación de la regulación, los directores regionales reportan una mejora en la atención de los estudiantes, al reducirse las distracciones dentro del aula.

El jerarca también hizo un llamado a las familias para acompañar y regular el uso del celular fuera del centro educativo, mientras el Ministerio define si la regulación se extenderá a otros espacios de la jornada escolar.