EE. UU. pide extradición de cuatro detenidos en Costa Rica por nexos con Cártel de Sinaloa

Cuatro sujetos detenidos en Costa Rica con un cargamento de 400 kilogramos de cocaína son objeto de la más reciente solicitud de extradición hecha por Estados Unidos.

Se trata de tres costarricenses de apellidos Carvajal, Rodríguez y Castillo, así como un mexicano de apellido Takashima, quienes descuentan prisión preventiva desde hace siete meses como sospechosos de transportar la droga oculta en un carro.

El requerimiento lo realizó el Tribunal para el Distrito Este de Wisconsin, al norte de Estados Unidos, según lo dio a conocer la tarde de este lunes el Ministerio Público en un comunicado de prensa. La gestión ahora será conocida por el Tribunal Penal del I Circuito de San José.

De acuerdo con la información divulgada por la Fiscalía, los imputados son solicitados por aparente tráfico internacional de drogas. Carvajal y Rodríguez también son requeridos por cargos de supuesta portación de arma de fuego.

A los sujetos los aprehendió la Policía de Control de Drogas (PCD) la madrugada del 9 de diciembre de 2025, cuando presuntamente transportaban el cargamento de droga en las cercanías del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber (AIDQ), en Liberia.

En apariencia, el vehículo con la cocaína se dirigía a una pista clandestina cercana, desde la que supuestamente se iba a coordinar el traslado del estupefaciente.

Información obtenida por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), el Ministerio Público y la Policía de Control de Drogas apunta a que los imputados presuntamente forman parte de una banda vinculada al poderoso Cártel de Sinaloa de México, la cual se dedicaba a la movilización de cocaína desde Centroamérica hacia México, con el fin de introducirla en Estados Unidos.