Cae grupo ligado a cártel de Sinaloa que coordinaba paso de narcoavionetas por Costa Rica

Una operación conjunta entre autoridades costarricenses y estadounidenses permitió desarticular a un grupo señalado como responsable de coordinar vuelos de narcoavionetas para el cártel de Sinaloa.



La Policía de Control de Drogas (PCD), en coordinación con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), detuvo a cuatro presuntos integrantes de una estructura dedicada al tráfico aéreo internacional de drogas, la cual utilizaba territorio nacional como puente para abastecer aeronaves con cocaína.

La intervención se produjo tras una investigación que apuntaba a la existencia de una célula responsable de brindar soporte logístico a narcoavionetas.﻿

"El operativo se ejecutó la madrugada del martes en las cercanías del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, en Liberia, donde agentes de la PCD, la Unidad Especial de Apoyo (UEA) y la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) interceptaron tres vehículos.

"En estas unidades viajaban los cuatro hombres detenidos, entre ellos un ciudadano mexicano, quienes serían parte de la red ligada al cártel de Sinaloa", indicó Seguridad Pública.

Los aprehendidos fueron identificados como Takashima Montoya, mexicano de 44 años, supuesto encargado de supervisar y coordinar los envíos de droga; Carvajal Duarte, costarricense de 51 años; Rodríguez Ramírez, costarricense de 50 años con antecedentes por tráfico internacional de drogas, robo agravado e infracción a la Ley de Caza y Pesca; y Castillo García, costarricense de 36 años.

Droga decomisada en Liberia.

Durante la intervención, las autoridades decomisaron 400 kilogramos de cocaína ocultos en un compartimento de uno de los automóviles. En los otros vehículos se hallaron lámparas utilizadas para señalizar pistas clandestinas, radios de comunicación, llantas para avionetas, recipientes con combustible, filtros, armas de fuego, municiones, alimentos de origen mexicano, dinero en colones y dólares, entre otros artículos relevantes para la causa.

Como parte del seguimiento del caso, la PCD y la Fiscalía de Narcotráfico allanaron este miércoles una habitación de hotel y dos viviendas en Guanacaste, donde se incautaron de nuevas evidencias.

En días recientes, cuerpos policiales también localizaron dos aeronaves siniestradas: una en Bagaces, Guanacaste, con varias pichingas de combustible, y otra en Puerto Jiménez, Zona Sur, que transportaba 309 paquetes de cocaína.