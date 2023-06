Dueña de diario Extra acerca de cierre: "Son 149 personas desempleadas a partir de este momento"

“Sentarse a la mesa y tener arroz y frijoles es más rico que tener caviar o langosta, saber que tenemos qué comer por el fruto del trabajo, tener salud, eso es ser rico, poder tener una familia y compartir, para mí esto es valioso, la familia que hicimos en Diaria Extra, la felicidad se vive con poquitos, les dijo a las mujeres, no les tengan miedo al fracaso, sean emprendedoras, acá nos reinventaremos, si tomé esta decisión es porque soy una mujer responsable, donde vamos a pagar a todos su liquidación, para que vayan con sus derechos labores y su platica a la casa, soy realista y sería muy irresponsable que yo sigue ampliando esto y que después no les pueda pagar a los compañeros de trabajo. Le digo a Costa Rica que cuiden la democracia, sigan pensando, cuestionen las cosas, no se traguen lo primero que vean, lean todo, interpreten los mensajes subliminales”.