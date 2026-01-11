Dos días de restricción vehicular: experto propone medida para reducir presas

Para disminuir las presas en las principales ciudades del país, Mario Durán, especialista en transporte de la Universidad de Costa Rica, propone ampliar la restricción vehicular a dos días por semana, siguiendo el modelo que recientemente aplicó Colombia con su programa de “pico y placa”.

Durán explicó que cuando se cumple estrictamente la restricción vehicular, la cantidad de vehículos en las calles puede bajar hasta un 20%, lo que genera mejoras significativas en la fluidez del tránsito.

Además, sugirió extender las zonas donde se aplica la restricción para que los beneficios sean más notables en las horas pico.

En 2025, 10.000 personas fueron multadas por no respetar la restricción, cuya sanción actual asciende a ¢26.000, según datos del especialista.

El experto asegura que mayor restricción y cumplimiento podrían ser una solución eficaz para reducir los congestionamientos y mejorar la movilidad en las ciudades más saturadas del país.



