¿Dónde están los ₡62 mil millones? MEP explica a diputados cuestionamientos sobre su presupuesto

El ministro de Educación, Leonardo Sánchez, y la directora financiera del MEP, Florencia Rodríguez, comparecieron este martes ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa luego de los cuestionamientos realizados por la Contraloría General de la República sobre su liquidación presupuestaria correspondiente al año 2025.

Según el ente contralor, el MEP dejó sin registrar gastos por ₡62.061 millones, una cifra que casi duplica los ₡35.389 millones que no fueron registrados durante 2024.

Durante la audiencia, las autoridades educativas defendieron el manejo de estos recursos y señalaron que existe una diferencia en la forma en que se contabilizan estas obligaciones.

La Contraloría también señaló que el informe presentado por el Ministerio no reveló la existencia ni la magnitud de estos gastos, además de posibles sobrepagos y reclamos administrativos pendientes.

Para el órgano fiscalizador, esta situación afecta la transparencia, limita la trazabilidad de los recursos públicos y dificulta la fiscalización del gasto.

Mientras el MEP sostiene que las diferencias responden al tratamiento contable de estas obligaciones, la Contraloría mantiene que la falta de registro y revelación de la información afecta la rendición de cuentas.

Ahora, corresponderá a los diputados analizar las explicaciones brindadas por las autoridades educativas y valorar los señalamientos realizados por el ente contralor.