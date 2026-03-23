Dólar cae a niveles históricos en Costa Rica pese a millonarias intervenciones del Banco Central

El precio del dólar continúa perdiendo valor frente al colón, con una caída cercana a los tres colones en el transcurso de la última semana, en medio de una alta disponibilidad de divisas en el mercado cambiario.

Este comportamiento se da a pesar de las intervenciones del Banco Central de Costa Rica, que realizó compras de estabilización de manera consecutiva, acumulando más de 120 millones de dólares con el objetivo de contener la caída.

En una de las jornadas más representativas, se negociaron más de 48 millones de dólares, de los cuales casi la mitad fue adquirida por la autoridad monetaria, en un intento por evitar una mayor depreciación de la moneda estadounidense.

De acuerdo con la normativa vigente, el Banco Central está facultado para intervenir en el mercado cuando detecta fluctuaciones abruptas en el tipo de cambio. Estas acciones se realizan mediante la compra de divisas cuando el precio baja, o bien, la venta de ellas cuando se incrementa.

No obstante, estas medidas no lograron revertir la tendencia, y el tipo de cambio alcanzó uno de sus niveles más bajos en años, reflejando una presión sostenida a la baja.

Mayor ingreso de dólares impulsa caída

Especialistas atribuyen este comportamiento a un aumento en la oferta de dólares, impulsado por factores como el dinamismo de las exportaciones, el crecimiento del turismo y la inversión extranjera directa, así como una reducción en la factura petrolera.

En ese sentido, el docente de la Universidad Fidélitas, Malberth Cerdas, explicó que el ingreso de turistas genera un flujo constante de divisas hacia la economía nacional.

“Esos turistas que han estado llegando al país consumen bienes y servicios y pagan con tarjetas. Eso se traduce en colones dentro del sistema, pero a nivel internacional genera un ingreso adicional de dólares, lo que provoca un exceso en el mercado”, detalló.

Impacto en los hogares

La caída del dólar tiene efectos diferenciados en la población. Por un lado, las personas que reciben ingresos en dólares pero realizan sus gastos en colones ven reducido su poder adquisitivo.

Por otro, quienes mantienen deudas en moneda extranjera resultan beneficiados, ya que requieren menos colones para cumplir con sus obligaciones financieras. Mientras tanto, el valor promedio de la divisa continúa marcando mínimos, evidenciando la presión a la baja que persiste en el mercado cambiario nacional.

El fortalecimiento sostenido del colón frente al dólar enciende alertas sobre el impacto en la producción, el empleo y la competitividad.