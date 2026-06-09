Disputa de territorios entre tres bandas narco aumenta violencia en Puntarenas

En lo que va del año, Puntarenas contabiliza 63 homicidios; 11 casos más que en el mismo período de 2025.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el incremento en los crímenes se debe a la disputa de plazas narco que mantienen tres bandas criminales en diferentes zonas de la provincia (vea video adjunto).

Uno de los más recientes ocurrió en Quepos, donde gatilleros asesinaron a un hombre y el hijo de la víctima resultó herido.

Días antes, en Palmar Norte de Osa, la Policía Judicial atendió un triple homicidio; uno de los objetivos era un sujeto conocido con el alias de "Tiburón".

Si bien es cierto que Puntarenas tiene un aumento en los homicidios, las estadísticas evidencian que a nivel nacional se mantiene una reducción de 44 casos en comparación con el 2025.