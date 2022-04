Disfrute de los parques nacionales en esta Semana Santa

El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) informó que los parques nacionales de Costa Rica estarán abiertos durante la Semana Santa.

Estos sitios ofrecen un amplio portafolio de alternativas, lleno de belleza y tranquilidad, para disfrutar y reflexionar en estos días.

El país tiene más parques que provincias: 30 en total. Además, 149 Áreas Silvestres Protegidas, de las cuales 138 son de administración estatal o mixta y 11 privadas.



En cuanto a la variedad de escenarios, también hay un verdadero catálogo de postales para elegir: desde la majestuosidad del Parque Nacional Chirripó, hasta la exuberante selva del Parque Nacional Manuel Antonio, pasando por Carara, el primero en contar con un sendero de acceso universal, donde el visitante puede vivir la experiencia de estar dentro del bosque, conocer especies endémicas como el Cafecillo, árboles de gran tamaño y ver la relación existente entre algunas de las especies.

Los visitantes también podrán dejarse atrapar por la tranquilidad de los hermosos volcanes Irazú, Poás y el Rincón de la Vieja, a pocas horas de San José.

“Los Parques Nacionales ofrecen una oportunidad para disfrutar de los más diversos paisajes a través de múltiples opciones para la contemplación y la recreación, asociados a las ofertas de servicios que presentan los destinos naturales cercanos a las principales urbes. De las diversas alternativas que ofrece el SINAC, escoja y disfrute en familia de una experiencia turística diferente”, comentó Rafael Gutiérrez, director ejecutivo del SINAC.

Declaraciones de Rafael Gutiérrez, director ejecutivo del SINAC:



Recomendaciones para antes de su visita

1. Infórmese en los sitios oficiales sobre el Área Silvestre Protegida (ASP) que va a visitar: horarios, regulaciones, mecanismos de pago, entradas oficiales, clima, servicios que ofrece, entre otros.

2. Infórmese, sobre las facilidades y servicios que ofrecen las comunidades aledañas.

3. Prepare su visita: ropa adecuada, hidratación, medicinas, entre otros.

4. Si viaja con algún tour operador o guía, verifique que posea las certificaciones del ICT y/o los permisos de operación correspondientes.

Al ingresar al ASP



1. Asegúrese de hacerlo por los accesos oficiales, debidamente rotulados y en el horario establecido.

2. Siga los protocolos sanitarios como: lavado y desinfección de manos, distanciamiento de 1.8 metros entre burbujas, uso de mascarilla dentro de las instalaciones, entre otras.

3. Escuche con atención la información que le brinde el guardaparque, ponga atención a las señales.

Durante su estadía



1. Permanezca únicamente en los sitios habilitados para el visitante.

2. No se salga de los senderos y recórralos en silencio, de manera que se tengan interacciones positivas con la vida silvestre.

3. Respete las indicaciones dadas por los guardaparques.

4. Observe siempre a su alrededor, vea por dónde camina y dónde apoya las manos para que no lo tome de sorpresa algún animal silvestre.

5. Evite cualquier acción que pueda afectar el comportamiento natural de los animales silvestres.

6. En caso de encuentros con animales silvestres, siga las siguientes recomendaciones:

• No se alarme, ningún animal silvestre ataca sin razón.

• Observe al animal desde un punto donde no invada su espacio.

• No intente tocarlo, atraparlo o manipularlo.

• No intente alimentarlos.

• No moleste a los animales, no les tire cosas, no les grite.

• Retírese sin perder de vista al animal, especialmente si se trata de serpientes venenosas, cocodrilos, grandes felinos y animales que están cuidando sus crías.

• En la medida de lo posible, camine acompañado, ni se aleje de su grupo.

• Si encuentra un animal herido o parece enfermo, no intente manipularlo, avise a un guardaparque para que este lo lleve a un centro de rescate.

Posterior a su visita:



1. Comparta sus experiencias positivas y promueva el turismo responsable.

2. Visite algún emprendimiento local, apoyando el desarrollo económico.



Operativos de Semana Santa

Asimismo, el SINAC informó que durante esta Semana hará una serie de operativos para proteger la fauna y flora del país.