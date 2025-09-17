Discrepancias en inventarios de fentanilo pueden estarse dando en otros hospitales, advierte Salud

Los problemas con los inventarios de fentanilo o morfina en la Farmacia del Hospital México, en San José, pueden haberse replicado en servicios similares de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en los que se utiliza el nuevo sistema de planificación de recursos empresariales (ERP, por sus siglas en inglés).

A esa conclusión llega la orden sanitaria MS-DRPIS-2330-2025, luego de una inspección sorpresa llevada a cabo el pasado 2 de setiembre en el centro médico y que permitió hallar “discrepancias críticas” en el inventario de fentanilo, además de un “faltante” de dosis de morfina, como lo dio a conocer el martes Teletica.com.



Durante la visita, ante las argumentaciones sobre situaciones similares en otros establecimientos de salud, se hizo una llamada con la Farmacia del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, también en la capital, donde se expuso la situación que ocurre en el servicio. Incluso, en esa conversación se menciona que se plantearon las denuncias correspondientes a nivel interno.

"Es posible que la situación presentada en el Hospital México se esté dando en todos los servicios de Farmacia de la Caja de Seguro Social que utilicen el sistema SAP-ERP", determinó la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario del Ministerio de Salud en el mencionado documento.

No obstante, en el caso puntual del México, además de las diferencias de 21.000 unidades fentanilo reportadas en el sistema y las debidamente entregadas, así como del faltante de 1.100 ampollas de morfina, se identificó que la Farmacia operaba sin el debido permiso, pues este había vencido.

En virtud de todas estas situaciones es que a la Presidencia Ejecutiva de la Caja de Seguro Social se le ordenó elaborar un plan correctivo en los próximos 10 días hábiles.

Dicha respuesta debe incluir las acciones específicas para corregir las deficiencias, asegurar el control y la trazabilidad de los medicamentos, así como hacer una descripción de los mecanismos a implementar para el registro de compras, despachos e ingresos de psicotrópicos y estupefacientes.

Sobre el particular, este medio mantiene en trámite una solicitud ante la oficina de prensa de la institución administradora de los servicios públicos de salud.