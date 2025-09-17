Farmacia del Hospital México operaba con permiso vencido, según Salud

La Farmacia del Hospital México, en San José, operaba con un permiso vencido.

Así lo determinó la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario del Ministerio de Salud durante una inspección sorpresa realizada el 2 de setiembre pasado y que, 9 días más tarde, derivó en la orden sanitaria MS-DRPIS-2330-2025.



Dicho documento, que fue dado a conocer por Teletica.com el martes anterior, advierte de "discrepancias críticas" en el inventario de fentanilo, así como de un "faltante" de dosis de morfina.

Pero durante esa visita sin aviso previo también se determinó que el servicio "no contaba con habilitación para sus actividades, por cuanto se encontraba vencida".

Tal situación contraviene lo establecido en el Reglamento de utilización y funcionamiento del sistema automatizado de Receta Digital de psicotrópicos y estupefacientes (decreto 39.984-S).

Específicamente, el artículo 5 de ese cuerpo normativo establece:

"Para asegurar la eficacia, seguridad y calidad de los medicamentos que lleguen a la población, solamente se podrán vender y despachar medicamentos estupefacientes y psicotrópicos debidamente registrados, en establecimientos farmacéuticos que cuenten con el Certificado de Habilitación del Ministerio de Salud vigente, con regencia al día y estar registrado en el Sistema Receta Digital. Se prohíbe utilizar cualquier otro medio para dicho fin, en apego a lo establecido en la Ley General de Salud, con excepción de los casos de fuerza mayor que se establecen en el artículo 23 del presente reglamento".



Sin embargo, la orden sanitaria no precisa desde cuándo estaba vencido el permiso en cuestión.

Lo que sí hace el documento, con el objetivo de "velar por la protección y seguridad de la salud pública", es ordenar a la Presidencia Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) el acatamiento del decreto antes indicado en máximo 10 días hábiles, así como la emisión en el mismo plazo de un plan correctivo.



Esa respuesta requerida debe incluir acciones específicas para corregir las deficiencias, asegurar el control y la trazabilidad de los medicamentos, así como hacer una descripción de los mecanismos a implementar para el registro de compras, despachos e ingresos de psicotrópicos y estupefacientes.

La disposición tomó como base legal varios numerales de la Ley General de Salud, la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo; el reglamento previamente mencionado, así como el Reglamento general para permisos sanitarios de funcionamiento, permisos de habilitación y autorizaciones para eventos temporales de concentración masiva de personas.



También se hace el apercibimiento que, en caso de incumplirse lo ordenado, el caso será pasado a la Dirección de Drogas y Estupefacientes "para lo que corresponda".

Sobre el particular, este medio mantiene en trámite consultas ante las oficinas de prensa de la Caja de Seguro Social y del Hospital México.