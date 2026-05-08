Director del hospital de Liberia será el nuevo gerente médico interino de CCSS

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) nombró de manera interina a Marvin Palma como nuevo gerente médico interino de la institución, a partir del 8 de mayo y por los próximos seis meses.

Esto en sustitución de Alexánder Sánchez, quien dejará este jueves el cargo para asumir como ministro de Salud de la administración de Laura Fernández.

El doctor se desempeña desde 2019 como director general del Hospital Enrique Baltodano, en Liberia, y anteriormente ocupó puestos como director interino de la Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Chorotega (2016-2018) y el Área de Salud Cañas (2009-2016).

Su carrera como jefatura la inició en 2002 como en Emergencias y de Consulta Externa del Hospital de Upala, y director del Área de Salud de Upala.

El nuevo gerente interino es médico especialista en Salud Pública y Gerencia en Salud. Además, posee formación en Epidemiología, Administración de Servicios de Salud, Gestión de Proyectos y Administración de Servicios Sostenibles.

Durante su trayectoria, Palma ha liderado equipos de atención hospitalaria y procesos relacionados con modernización de servicios, organización de redes de atención y gestión regional en Guanacaste y la Zona Norte del país.

"Pondré al servicio de la Gerencia Médica y de la población mi experiencia en dirección de equipos, modernización de servicios de salud y ejecución de estrategias orientadas a resultados. Creo en una gestión cercana, con capacidad de comunicación y enfocada en generar cambios concretos en la atención de las personas", indicó el funcionario en una declaración escrita.

La presidenta ejecutiva de la institución administradora de los servicios públicos de salud, Mónica Taylor, aseguró en un comunicado que Palma cumple con los requisitos para desempeñar el cargo.

Vale recordar que la Gerencia Médica tiene a cargo áreas relacionadas con hospitales nacionales, regionales y periféricos; atención primaria, listas de espera, especialidades médicas, coordinación de servicios clínicos en todo el país, entre otros.