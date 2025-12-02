Director de UCR fue amenazado con arma para cambiar criterio de admisión a posgrado

Un director de la Universidad de Costa Rica (UCR) fue amenazado con arma de fuego para que cambiara los criterios de admisión a un posgrado

El hecho se dio en una fecha no especificada, afuera del campus Rodrigo Facio, en San Pedro de Montes de Oca, reveló la casa de enseñanza en un comunicado.

Las intimidaciones iban dirigidas contra el funcionario y su familia, aunque no se brindaron mayores detalles, en el tanto que el incidente fue denunciado ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El centro educativo expuso su preocupación, ya que contabiliza siete amenazas recientes, dirigidos a “sembrar miedo y perturbar la tranquilidad de nuestros espacios académicos”.

La universidad insistió en su rechazo al clima de violencia, polarización e intolerancia que atraviesa el país.

"Sí podemos, y debemos, expresar nuestra más profunda solidaridad con esta persona y con su familia, quienes hoy atraviesan una situación dolorosa e injusta que no tiene cabida en un país que se precia de democrático y civilizado. A ellos les reiteramos que no están solos: la universidad es una comunidad y, como tal, los acompaña con firmeza, empatía y compromiso. "Pero también debemos levantar la voz —con la serenidad que exige la responsabilidad pública y con la firmeza que dicta la ética— para decir que estas situaciones deben terminar ya", resalta la casa de enseñanza en su pronunciamiento.

El centro educativo recordó que Costa Rica ha construido su identidad en un camino de rechazo a la violencia. En esa línea, hizo un llamado a volver al diálogo, el respeto y la tolerancia.

"No cederemos ante quienes intentan amedrentarnos o condicionar nuestra misión. No lo haremos por dignidad, por decencia y porque la sociedad costarricense necesita instituciones que permanezcan firmes cuando la adversidad arrecia. "Defender a la Universidad no es un acto administrativo: es honrar nuestra historia y proteger nuestro destino común. Cada amenaza que busca silenciar la palabra universitaria intenta también erosionar uno de los pilares más sensibles de la democracia: el pensamiento crítico. Si permitimos que el miedo ocupe el lugar de la razón, renunciamos al futuro que merece este país", subraya el comunicado.

El primer incidente de este tipo registrado por la casa de enseñanza tuvo lugar el 16 de octubre anterior. Aquel día, todas las sedes del centro educativo tuvieron que ser evacuadas por una amenaza de tiroteo que ingresó por correo electrónico.

Otros casos similares se han dado, pero en estos se han aplicado diferentes estrategias para evitar un entorpecimiento de las lecciones en la universidad.

​