Director de OIJ ordena investigación por discrepancias en inventarios de fentanilo del México

Las discrepancias en los inventarios de fentanilo y morfina de la Farmacia del Hospital México, en San José, son objeto de una pesquisa por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Esto luego de que el director general de la Policía Judicial, Rándall Zúñiga, así lo ordenara este miércoles.

Consultado por Teletica.com, el jerarca confirmó que la investigación se inició de oficio, tras una coordinación con el Ministerio Público.

La determinación llega un día después de que este medio revelara la orden sanitaria MS-DRPIS-2330-2025, emitida el 11 de setiembre anterior por la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario del Ministerio de Salud.

En el documento se señalan una serie de deficiencias en el control, manejo, almacenamiento y despacho tanto de psicotrópicos como de estupefacientes en el centro médico. Los mismos se derivan de la implementación del sistema de planificación de recursos empresariales (ERP, por sus siglas en inglés), el 2 de junio pasado.

También se apunta que el servicio en cuestión operaba sin el permiso correspondiente, pues este había vencido.

De momento no se tienen mayores detalles de la investigación.

Al respecto, este medio mantiene en trámite una consultas ante la Fiscalía General, así como con la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos.

Sin embargo, debe recordarse que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) persigue, desde hace dos años, una presunta influencia contra la Hacienda Pública asociada con el sistema de planificación.

En esa pesquisa, que se tramita bajo el expediente 23-000126-1218-PE, se incluyeron denuncias de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), así como de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca), planteadas el 10 de junio y 1.° de julio pasados.

Las mismas giran alrededor de una puesta en operación forzosa de la nueva plataforma, en medio de advertencias por parte de varias instancias de la institución.

Sobre el particular, Teletica.com también solicitó una posición de la Caja, sin que al cierre de esta publicación se haya recibido respuesta.

