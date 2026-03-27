Director de escuela indígena presenta recurso contra pruebas del MEP por falta de adaptación cultural

En la reserva indígena de Chirripó, en Turrialba, un director de escuela interpuso un recurso contra las pruebas aplicadas por el Ministerio de Educación Pública (MEP), alegando que no contemplan la realidad cultural y lingüística de la población cabécar.

El recurso fue presentado ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y también elevado a la Defensoría de los Habitantes. Según el planteamiento, las evaluaciones estandarizadas podrían vulnerar derechos fundamentales como la igualdad, la permanencia en el sistema educativo y el acceso a una educación adecuada.

Los estudiantes de estas comunidades reciben una formación adaptada a su entorno cultural, social y lingüístico. Sin embargo, al momento de enfrentar las pruebas nacionales deben responder exámenes que no consideran esas particularidades. El español, por ejemplo, es una segunda lengua para muchos de ellos, lo que representa una barrera adicional y afecta directamente los resultados académicos.

Docentes advierten que esta situación podría incrementar el riesgo de rezago, sobreedad y abandono escolar. El territorio indígena de Chirripó enfrenta rezagos históricos en lo social, económico y educativo, por lo que el caso abre la discusión sobre la necesidad de construir modelos de evaluación más inclusivos en un país multiétnico y pluricultural.

La decisión ahora queda en manos de las autoridades judiciales y podría sentar un precedente para otras comunidades indígenas del país.