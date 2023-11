Director de Aviación evita valorar denuncia: "Para eso está la Procuraduría"

Por Paulo Villalobos | 6 de noviembre de 2023, 14:45 PM

El director general de Aviación Civil, Fernando Naranjo, evitó valorar si incurrió en un posible conflicto de intereses al avalar a la empresa de su esposa una excursión infantil en la Torre de Control del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS).

Desde su perspectiva, ese análisis le corresponde a la Procuraduría de la Ética Pública (PEP), que desde el 31 de octubre pasado estudia una denuncia contra el funcionario, como lo dio a conocer Teletica.com.

El servidor reconoció en una entrevista que preside Soluciones Educativas Modernas Nareli S.A., la cual a su vez ostenta la representación de la franquicia BusinessKids Costa Rica, que se dedica al fomento del emprendimiento en niños.

Dicho proyecto es dirigido por la esposa de Naranjo, de apellido Montero. A través de redes sociales, este realiza cobros por visitas guiadas y talleres, incluidos paseos en el Aeropuerto Interancional Tobías Bolaños, según pudo constatar este medio.

Pese a ello, el director rechaza haberse beneficiado económicamente con los permisos que ha concedido, como se lo atribuye la queja en poder de la Abogacía del Estado.

​A continuación la conversación sostenida con el funcionario:

¿Es usted presidente de Soluciones Educativas Modernas?

Sí, correcto.



¿Qué relación tiene esta sociedad con las con las marcas BusinessKids e Ingenium? ¿Su esposa tiene algún vínculo con estas?

Correcto. Está registrada ante el Ministerio de Economía y se dedica a servicios de capacitación. Específicamente, BusinessKids es una franquicia de desarrollo emprendedor para fomentar el emprendimiento en niños, jóvenes y adultos. Tenemos ya 10 años aproximadamente de ofrecer servicios a empresas, a padres de familia, más que todo escuelas... es de talleres de emprendimiento infantil.

¿Y BusinessKids viene a ser la marca comercial de de Soluciones Educativas Modernas?

Es una franquicia mexicana. Como tal, tiene la representación en Costa Rica para el programa educativo de desarrollo emprendedor.

¿Y el que tiene la representación es Soluciones Educativas Modernas?

Correcto.

¿Y usted es el presidente de Soluciones Educativas Modernas?

Yo soy presidente de la Junta Directiva y mi esposa es la gerente general.

La Procuraduría confirmó que tramita una denuncia en su contra, que apunta a que usted, como director de Aviación Civil, autorizó al menos una excursión organizada por BusinessKids a la Torre de Control del Juan Santamaría. ¿Es eso cierto?

Sí, esto efectivamente fue así.

¿Cuál fue su rol en este permiso?

En mi posición como director general, yo tengo que autorizar todas las visitas que se hagan a la Torre de Control. He autorizado medios de prensa, he autorizado escuelas, instituciones educativas y, en este caso, una gira que se hizo en el marco de la empresa por parte de mi esposa, que requería el visto bueno para que se acercaran niños a hacer una visita controlada, programada, siguiendo todos los lineamientos de seguridad que tienen que seguirse, como todos los grupos que autorizo para que vayan a la Torre de Control.

¿Cuándo se dio este aval?

Creo que esto fue a finales del año pasado. No me acuerdo ahorita cuando fue que se autorizó la visita.

¿Usted ha autorizado a otras empresas que ofrezcan este tipo de excursiones?

Se hacen excursiones a la Torre de Control y el aeropuerto como tal, porque son visitas guiadas educativas, con el fin de explicar cómo funciona el aeropuerto. Por ejemplo, recientemente participé en un evento de niñas en aviación, en el que se hacen eventos y también participaron en una visita a la torre.

Hay escuelas e instituciones educativas que hacen visitas programadas, donde también se incluye el ingreso a la Torre de Control. Hay estudiantes de aviación que hacen visitas a la Torre de Control también, que yo autorizo como como director general en este caso.

¿Recuerda cuántas autorizaciones ha dado de giras de este tipo?

No, es que las autorizaciones se hacen vía telefónica. O sea, se se programa, se dice y se da el visto bueno. Así como como también he autorizado a medios de comunicación que van a ser entrevistas a funcionarios de la Torre de Control o que tienen algún interés en en mostrar cómo es la vista de la Torre de Control o algo. No puedo decirle cuánto. No llevo una estadística.

¿Y de casos concretos de otras empresas que ofrezcan excursiones y que vendan cupos?

No sé quién cobre una excursión. Yo lo que le puedo decir es que no hay ninguna relación comercial por la visita al aeropuerto, ni se recibe ningún pago por parte de Aviación Civil de una excursión.

Los costos de una excursión van en el transporte, en la alimentación de los niños, en el personal que atiende la seguridad de los niños, pero no hay un pago, no se cobra por una visita o una instalación pública, como en este caso.

Usted confirma que autorizó la excursión de BusinessKids, ¿pero dejó algún tipo de constancia de que su esposa es la directora de esta empresa?

No lo vi necesario. Yo no hago constancia de una escuela que me pida que va a ir la directora, para decirle que se autoriza a una directora. Es una visita como como cualquier otra que se hace a la Torre de Control, que se autoriza el ingreso bajo los parámetros de seguridad. Eso sí tengo que manifestarlo. Se sigue el cumplimiento de que los niños estén identificados, etc., para que se de la visita, como con cualquier institución educativa.

¿Cuán conveniente es que menores de edad visiten la Torre de Control, considerando que esta es de acceso restringido?

Es muy normal porque se hacen visitas, porque como le mencioné, se hacen visitas desde escuelas o de organizaciones que llevan niños a la instalación, pero la visita siempre se hace en coordinación, se hace programada, con un cupo máximo, precisamente, y se le dan todos los lineamientos por parte del personal en cuanto al ruido y otras cosas.

Pero históricamente siempre se han atendido visitas a los aeropuertos. A todos los aeropuertos nos llegan visitas de escuelas, de colegios, de organizaciones que se dediquen o que quieran promover o mostrar cómo funciona un aeropuerto.

En este caso, la gira era una gira de exportación, si mal no recuerdo, que tenía un taller previo en donde iban a un lugar donde veían cómo se exportan las pupas de mariposas, cómo se embalan para exportación y la intención de la visita era mostrar al final de un proceso de exportación cuando viajan en un avión.

Usted menciona que no vio necesario hacer un reporte sobre ese vínculo con su esposa y la empresa que iba a hacer la excursión. ¿Usted considera conveniente haber dado la autorización, si por la misma se hicieron cobros?

Es que, como le digo, el cobro es por el transporte y por la alimentación de los niños, no por el lugar como tal, porque no existe relación comercial en Aviación Civil con ninguna institución que quiera hacer una visita a la Torre.

Pero si BusinessKids hace un cobro (como lo hizo en excursiones al Tobías Bolaños), no se tiene claridad de cómo se distribuye ese dinero. Esta descripción que usted hace, sobre el transporte y la alimentación, ¿la hace a título de representante de la empresa o como director de Aviación Civil?

Desde mi conocimiento general de que cualquier excursión requiere llevar un bus, requiere llevar personas, requiere llevar alimentación a los niños.



¿Y no cree que puede haber un conflicto de intereses?

En este caso porque mi esposa, pero yo autorizo giras de escuelas, el ingreso de periodistas, el ingreso de de otras visitas a la Torre de Control. Estas son visitas controladas. Entonces lo que se informa es que va a ir una organización con tales representantes, con tales personas identificadas, tales adultos responsables por los niños, con la lista de los niños. Ahí se siguen todos los procedimientos como cualquier visita que se haga al aeropuerto.

¿Entonces usted descarta que exista un conflicto de intereses, porque siempre se avalan esos ingresos?

Yo como director tengo que autorizar el ingreso a la Torre de Control a quien solicite, si están las condiciones de organización y de seguridad.

Si existe un conflicto de intereses o no, yo creo que no soy yo la persona para determinar eso. Creo que por eso está en la Procuraduría.



¿Cómo planteó su esposa la solicitud?

Se hace una coordinación con las autoridades del aeropuerto y, al final, siempre me piden el permiso a mí, en el aeropuerto como tal, para que se autorice el ingreso.



¿Ha concedido algún permiso a BusinessKids para una visita en el Tobías Bolaños?

No recuerdo.

Según una revisión de este medio, a las redes de BusinessKids, fue hasta después de su designación como director de Aviación Civil que se hicieron los primeros anuncios de giras a terminales aéreas. ¿Sugirió a su esposa realizar este tipo de actividad?

No, no señor. Ella hace excursiones a otras empresas que fabrican o que tienen un proceso. O sea, como le digo, esto es una franquicia que fomenta el desarrollo emprendedor. Dentro del desarrollo emprendedor, cualquier tipo de empresa o negocio es una oportunidad para mostrar a los niños el espíritu emprendedor.

¿Y a qué responde ese cambio en los ofrecimientos de la empresa?

Que nace la idea... a ver, cómo lo pongo: que nace la idea de la intención de hacer un seminario de exportación. Anteriormente se realizó, si mal no recuerdo, no sé si está en redes o no, porque las redes muchas veces no son un medio confiable. Pero en otra ocasión también, hace muchos años, también se hizo una visita, sin ser yo el director general, al Juan Santamaría.

¿El uso de fotografías en el interior de la Torre de Control, así como de sus funcionarios está autorizado con fines publicitarios?

No, no sabría decirle si se usan para fines publicitarios o no.

¿Pero está autorizado en el sentido de que la persona puede tomar fotografías ahí?

Normalmente, se le debería preguntar a las personas que están ahí. Pero como le digo, inclusive cuando los medios comunicación van, hacen tomas y no se les pregunta si pueden salir o no en la toma.



Cuando usted dio este aval, ¿en algún momento le informó al aeropuerto o a los controladores aéreos que la empresa que hacía la visita era de su esposa?

No. Se comunicó la visita como con cualquier otra institución.



¿Se ha beneficiado económicamente de alguna de estas excursiones?

No, porque no hay ningún vínculo comercial entre Aviación Civil y y la gira como tal.

Pero en el plano personal, considerando que hay gente que compra esos espacios para participar en las excursiones, y que quien recibe esos dineros puede ser su esposa.