Diputados cuestionan reglamento municipal de San José para prohibir bailes en restaurantes

El rechazo al reglamento de espectáculos públicos de la Municipalidad de San José sigue creciendo.



Diputados de distintas fracciones y representantes del propio Concejo Municipal se suman a las críticas y advierten que la propuesta tendría un impacto sobre la actividad económica de la capital.



Las principales objeciones se centran en las restricciones que plantea el reglamento para bares, restaurantes y otros establecimientos.



El texto propone que en los restaurantes solo puedan realizarse actividades como música en vivo, karaoke o presentaciones de Dj, siempre que no impliquen baile.



Además, fija las 10:00 p.m. como hora límite para los espectáculos públicos en zonas mixtas, establece nuevos límites de ruido y contempla sanciones para quienes incumplan la normativa.



Desde el Congreso, el oficialismo asegura que, tras conversar con propietarios de bares y restaurantes, concluyeron que la propuesta genera preocupación entre quienes dependen de la actividad nocturna y, por esa razón, decidieron manifestar su oposición al reglamento.



Las críticas también llegan desde la oposición, donde consideran que las restricciones planteadas representarían una amenaza para la economía del cantón y podrían afectar a los comercios que generan empleo y dinamizan la vida nocturna de San José.



A estas posiciones se suma el criterio de integrantes del propio Concejo Municipal, quienes consideran que algunas de las medidas propuestas harían retroceder a muchos negocios a un escenario similar al que enfrentaron durante la pandemia.



Ante la creciente oposición, el alcalde de San José, Diego Miranda, anunció que solicitará suspender temporalmente el avance del reglamento para abrir un proceso de diálogo con los sectores involucrados antes de continuar con su discusión.

