Diputada solicita detener regreso presencial a clases hasta vacunar educadores

La diputada de Restauración Nacional, Floria Segreda, solicitó a la ministra de Educación, Giselle Cruz, detener el regreso presencial a clases hasta tanto no se vacune a todos los educadores del sistema público.



La solicitud fue plasmada en oficio enviado al MEP por la legisladora de la mano con una carta al ministro de Salud, Daniel Salas, para que incluya a los educadores dentro de las prioridades en el esquema de vacunación contra del COVID-19.

“A criterio personal creo que enviar a este grupo de profesionales, cuya labor es fundamental para el desarrollo del país, a trabajar de manera presencial sin haber sido vacunados es un riesgo que, como sociedad, no debemos correr.

“Por esa razón, me uno a los diferentes grupos que han hecho este llamado a la ministra Cruz y le he sugerido que considere la posibilidad de que el curso lectivo no dé inicio de manera presencial hasta que todos los docentes y todas las docentes hayan sido vacunados”, concluyó la diputada.

Segreda hizo referencia al creciente movimiento dentro de los sindicatos de Educación a abogar por esa inclusión para inmunizar a los educadores previo a ese 8 de febrero próximo, cuando está previsto que arranque el curso lectivo 2021 de manera presencial.

De hecho, la semana anterior el presidente de la ANDE, Gilberto Cascante, aseguró que le exigiría a Cruz garantizar condiciones de seguridad para educadores y estudiantes en ese regreso a las aulas, así como en temas de infraestructura.

La solicitud de Segreda, además, llega a solo horas de que la propia Cruz comparezca ante los diputados por ese regreso a clases, una cita prevista para este miércoles.