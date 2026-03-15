Diputada propone castigar con cárcel a quien no auxilie a un menor de edad en peligro

La diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), María Marta Carballo, presentó un proyecto de ley para castigar hasta con un año de cárcel a quien no auxilie a una persona menor de edad que esté en peligro grave.

Se trata de una reforma al Código Penal para establecer la obligatoriedad de que toda persona mayor de edad que encuentre "perdida, desamparada herida o siendo víctima de cualquier tipo de violencia a un menor de edad la auxilie, caso contrario se expondría a una sanción de índole económico".

“Cuando se trate del auxilio a una persona menor de edad, además de la obligación de auxilio descrita en el párrafo anterior, se deberá dar aviso sobre la situación a las autoridades competentes como lo son la Fuerza Pública, el Patronato Nacional de la Infancia u otras instancias públicas dedicadas a la atención de las personas menores de edad; garantizando siempre la prevalencia del Interés Superior del Niño”, dice la propuesta.

Esa pena podrá aumentarse si un juez determina “una especial gravedad” derivada de esa omisión.

“Si a consecuencia de la omisión de prestar auxilio, sobreviniere grave daño físico, emocional, material o la muerte para la persona menor de edad, la pena será de un mes a un año de prisión”, añade la iniciativa.

El proyecto, que llega en la misma semana que un colegial murió tras ser apuñalado por otro estudiante en Liberia, se tramitará bajo el expediente 25.447.