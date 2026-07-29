"Diablo" acumula al menos seis investigaciones vinculadas con ocho diferentes delitos

Alejandro Arias, mejor conocido como "Diablo", enfrenta al menos seis investigaciones que se tramitan en distintos despachos judiciales, principalmente en Limón.

Los expedientes incluyen causas por los presuntos delitos de homicidio, tanto calificado como simple; robo agravado, tentativa de homicidio, infracción a la Ley de Armas, tráfico de drogas y legitimación de capitales, detalló la oficina de prensa del Ministerio Público ante consulta de Teletica.com.

El imputado fue detenido el pasado 24 de julio y actualmente permanece bajo la medida cautelar de tres meses y 22 días de prisión preventiva, ordenada dentro de la sumaria 23-000010-0601-PE, tramitada en el Tribunal Penal de Pococí por un aparente homicidio simple.

De acuerdo con la información brindada a Teletica.com por parte del Ministerio Público, en la Fiscalía de Pococí también se investiga la causa 20-000270-0485-PE por supuesto robo agravado, expediente que permanece en investigación.

En ese mismo despacho se tramita además la investigación 20-000714-0485-PE por tentativa de homicidio, la cual también continúa en la etapa inicial.

Por su parte, el Tribunal de Siquirres mantiene en trámite la causa 10-000441-0070-PE por un presunto homicidio calificado, igualmente en fase de investigación.

En la Fiscalía de Sarapiquí, y relacionado con el enfrentamiento armado que antecedió su captura, se conoce el expediente 26-001273-0053-PE, en el que se investigan presuntas infracciones a la Ley de Armas y ocho tentativas de homicidio. Según el estado del proceso, la investigación continúa y en los próximos días está previsto que se le tome la declaración indagatoria al imputado; es decir, que se le informen los hechos por los que se le investiga y la prueba que se tiene en su contra.

Adicionalmente, la Fiscalía Adjunta Especializada contra la Delincuencia Organizada (FAEDO) tiene a su cargo la causa 21-000115-622-PE —que policialmente se conoce como caso "Colorado"— por los presuntos de tráfico de drogas, robo de ganado y legitimación de capitales.

Dicho expediente se tramita de manera paralela al principal (que ya fue acusado) y, según la información suministrada, la declaración indagatoria a Arias fue realizada el 27 de julio anterior.

Con estos procesos, "Diablo" mantiene causas abiertas en diferentes despachos judiciales, todas en distintas etapas de investigación o tramitación, de acuerdo con la información consignada en los expedientes.

La consulta de este medio se hizo para conocer la lista completa de causas contra Arias registradas en las fiscalías de contra la Delincuencia Organizada, contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, de Limón y de Pococí. Esto con base en los hechos que históricamente se le han atribuido al sospechoso y los sitios en los que se presume operaba.

"Diablo" permanecía en fuga desde hace casi una década. El Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) lo vinculan con una estructura criminal dedicada al narcotráfico, a la que además se le atribuyen 200 asesinatos.