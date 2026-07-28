Detienen a 52 personas en operativo contra banda que enviaba droga desde Moín a Europa y EE. UU.

La Policía de Control de Drogas (PCD) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutaron este martes múltiples allanamientos contra una organización criminal dedicada al envío de droga desde la Terminal de Contenedores de Moín, en Limón, hacia Europa y Estados Unidos.



Hasta el momento, las autoridades reportan la detención de 52 personas. Entre ellas figuran nueve policías.

La información fue confirmada a Telenoticias por las autoridades.



La hija del extraditable conocido como "Macho Coca", apellido Belle Fernández, y su esposo también están entre los objetivos de la operación. A ella se le investiga por legitimación de capitales y a él por narcotráfico.



El operativo busca desarticular una estructura que, según la investigación, utilizaba la operación de la terminal portuaria para introducir cargamentos de cocaína en contenedores con destino internacional.



La investigación permitió documentar 16 casos vinculados con decomisos de droga en distintos países. Entre los destinos identificados figuran Inglaterra, Bélgica, Países Bajos, España, Noruega y Estados Unidos.



En total, la organización ha exportado 13.885 kilogramos de droga hacia Europa y 670 kilogramos hacia Estados Unidos. La cifra acumulada alcanza los 14.554 kilogramos.



Los primeros casos fueron investigados por las autoridades de oficio. Luego, la Fiscalía Adjunta contra el Crimen Organizado asumió el expediente. La PCD tomó la investigación por tráfico de drogas y el OIJ se encargó de las pesquisas relacionadas con legitimación de capitales.



Uno de los casos clave es el denominado 'Hermandad', registrado el 3 de agosto de 2023. La fecha ocurrió pocos días después del inicio de la operación Soberanía y de la instalación de los escáneres en la terminal.



A partir de ese momento se registró una serie de casos vinculados con el trasiego de droga. De los 16 hechos investigados, solo los dos primeros ocurrieron antes del funcionamiento de los escáneres. Los restantes se registraron con los equipos de inspección operativos y con presencia de la Fuerza Pública en la terminal.



La investigación también apunta a la participación de empleados de la terminal, trabajadores de cooperativas que brindaban servicios de apoyo, miembros de la Fuerza Pública, policías y personal de seguridad privada.

Según la información suministrada por las autoridades, dentro de la terminal existen cinco 'senior dispatchers'. Estos funcionarios tienen autorización para aprobar cualquier movimiento dentro de las instalaciones.



Durante los allanamientos también se decomisó evidencia relacionada con vehículos, propiedades y embarcaciones.



La operación incluyó tres predios y forma parte de una investigación conjunta entre la PCD, el OIJ y la Fiscalía.

