Desde Paso Ancho, una mujer impulsa a adultas mayores a alzar la voz por sus derechos

Desde pequeña, Sonia Trigueros aprendió lo que significa liderar. Primero en su hogar y luego en su comunidad, donde hoy impulsa a otras mujeres a hacer algo que durante años ha sido difícil para muchas: conocer y defender sus derechos.

Actualmente trabaja con un grupo de mujeres adultas mayores en Paso Ancho. A través de encuentros y espacios de conversación, estudian temas como la Ley del Adulto Mayor y reflexionan sobre la importancia de reconocer y ejercer sus derechos.

“He trabajado con muchas mujeres de diferentes edades, desde que estaba más joven. En la actualidad tengo un grupo de adultas mayores en la comunidad de Paso Ancho. Estudiamos mucho lo que es la ley del adulto mayor, tengo como decir por dónde están los derechos”, explicó Trigueros.

Esa valentía que la ha acompañado a lo largo de su vida ahora la comparte con otras mujeres. Las motiva a cuidarse, a conocerse y a entender que esta etapa también puede ser un momento para levantar la voz y tomar decisiones propias.

Para ella, el liderazgo no se trata de imponer, sino de acompañar y construir junto a otras personas.

“La líder nata sobresale, ayuda, que es muy diferente. Una líder no va a imponer, no exige; más bien hay que negociar y saber cómo conducir a los demás y también dejarse conducir”, afirmó.

Trigueros también cuestiona ideas que por años se dieron por sentadas, especialmente aquellas que limitaban la autonomía de las mujeres adultas mayores dentro de sus propias familias.

“Ya no nos tenemos que dejar ni de los hijos, ni de los nietos. Nosotras hicimos una vida y ahora hay que recoger los frutos”, señaló.

Para muchas de las mujeres que la escuchan, Sonia representa valentía y un ejemplo a seguir: una voz que recuerda que nunca es tarde para hacerse escuchar.