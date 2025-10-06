Descubren pieza arqueológica de más de 2 mil años en patio de casa en Poás

Nota escrita por Sebastián Cobb.

Una vecina de Carrillos de Poás, Alajuela, reportó el hallazgo de objetos arqueológicos en su propiedad a mediados de setiembre. Estos fueron descubiertos durante la construcción de un acceso y un sistema de drenaje (vea video adjunto de Telenoticias).

El Departamento de Antropología e Historia del Museo Nacional atendió el caso y recuperó cinco piezas cerámicas. Para ello, se aplicaron técnicas arqueológicas especializadas para documentar adecuadamente lo encontrado.

Los objetos recuperados datan entre los años 300 antes de Cristo y 300 después de Cristo.

"El hallazgo consiste en materiales de la fase Pavas. Para que se entienda bien, consiste en materiales de cuando Jesús andaba predicando, para que la gente entienda el contexto del que estamos hablando. Ese periodo consiste en materiales que realizaban estilizaciones de animales", explicó el arqueólogo Julio Sánchez.



Tras descartar la presencia de más evidencia arqueológica, se autorizó la continuación de los trabajos constructivos en el lugar, sin ningún tipo de inconveniente.

Los artefactos fueron trasladados a los laboratorios del departamento para iniciar su proceso de limpieza, análisis y conservación.

La notificación inmediata de este tipo de hallazgos es esencial para la protección del patrimonio arqueológico nacional.