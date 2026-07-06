Descubren nueva especie de pez en las profundidades de Costa Rica

Una nueva especie de pez emparentada con los tiburones y las rayas fue descubierta en las profundidades del Pacífico costarricense por científicos de la Universidad de Costa Rica (UCR) y del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca).

Aunque comparte parentesco con ambos grupos, el animal pertenece al grupo de las quimeras, peces cartilaginosos que habitan en aguas profundas (ver video adjunto).

La especie mide aproximadamente 80 centímetros y vive entre los 400 y 700 metros de profundidad, un ambiente completamente oscuro y sometido a una presión extrema.

Los investigadores recolectaron tres ejemplares: uno en el año 2000 frente a Isla del Caño y dos más en 2023 frente a Cabo Blanco, en Puntarenas.

A cada uno le realizaron análisis genéticos y morfológicos, cuyos resultados fueron comparados con especies similares. Esa evidencia permitió confirmar que se trata de una especie nunca antes descrita por la ciencia. La nueva especie fue nombrada en honor a Costa Rica.

Los resultados del estudio ya fueron publicados en una revista científica y los investigadores continuarán explorando las profundidades del Pacífico costarricense, ya que consideran que todavía existen especies desconocidas para la ciencia en esa región.



