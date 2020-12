Descargue su aplicación preferida desde AppGallery

Contenido comercial

Ingresar al AppGallery de Huawei es toda una experiencia, no solo se encuentran las aplicaciones más usadas de Costa Rica, también es un centro para jugar, ganar premios y obtener descuentos.

Esta app está llena de beneficios, por eso cuenta con más de un millón de usuarios suscritos y medio millón de usuarios cada semana.

Lea también Nacional Huawei AppGallery ofrece una experiencia completa a sus usuarios La tienda de aplicaciones de Huawei está disponible para otros dispositivos que no son de la marca. Esta Navidad tiene gran cantidad de promociones y regalos.

​Por esa razón, aplicaciones como 'Mi kölbi' se han convertido en las más descargadas este 2020 en AppGallery.

Similar a esta, está la del Banco Nacional con un millón de descargas. EDUS de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) cuenta con 667 mil descargas y McDonald's ya fue descargada en 449 mil dispositivos.

Más del 90% de los usuarios que ingresan a AppGallery corresponde a personas que tienen un teléfono Huawei, pero que aún cuentan con servicios de Google en su dispositivo.

Si usted no tiene un teléfono Huawei, no se preocupe, pues la tienda de aplicaciones está disponible para otros dispositivos que no son de la marca.