Desastre ambiental en Madre de Dios: reportan cientos de peces y animales muertos

Cientos de peces y animales están apareciendo muertos en los canales y la playa que conectan con la laguna Madre de Dios, en Bataan de Matina.

Robalos, calvas, pargos, tilapias, gaviotas y hasta cocodrilos son parte de la fauna que ahora es arrastrada sin vida por la corriente, en un desastre ambiental que se sigue repitiendo en esta importante zona biológica del caribe costarricense.

Julio Knight, empresario turístico local y una de las voces que desde hace años denuncia esta problemática, publicó este sábado una serie de imágenes que evidencian el impacto de la tragedia ambiental; propiciada, según él, por los químicos que decenas de bananeras utilizan río arriba en sus plantaciones.

“Esto no es nuevo, es el problema de toda la vida. Tenemos ya ocho o nueve días que están bajando peces muertos y las aves están recogiendo peces pequeñitos, pero ya ayer en la mañana (sábado) observé que ya no eran peces pequeños sino grandes: robalos, calvas, estrombal, pargos, tilapias, guapotes... Todo esto venía flotando en la laguna.



“También ahora vimos un cocodrilo muerto en la playa y la gente está muy asustada, preguntando por qué están saliendo codrilos muertos, gaviotas y esa gran cantidad de peces. El gran problema es que este es el tiempo en que muchas especies entran a desovar a la laguna”, explicó el empresario.

Según Knight, los reportes se han extendido a otras zonas como el canal de Bataan, producto también de las fuertes lluvias que llenan los ríos y facilitan el arrastre de los químicos. ​

“Ya informamos al SINAC y a la Fiscalía, que es lo que nos corresponde, pero ayer era sábado, hoy domingo, mañana feriado y entonces no sé si han entrado a revisar. También alertamos a la municipalidad de Matina que nos pidió evidencias y tengo entendido que algunos compañeros llamaron a Casa Presidencial y la ministra de Salud (Mary Munive), pero no tengo más información sobre si alguien ha hecho algo”, añadió.

El problema en Madre de Dios no es nuevo: desde 2003, cuando 20 mil litros de fungicida llegaron a las corrientes de la zona tras un incidente en el aeropuerto de 24 Millas, se ha venido insistiendo por la elaboración de un protocolo de actuación para desastres como estos, lo mismo que para el manejo adecuado de químicos.

Sin embargo, como insiste Knight, ese protocolo sigue sin aprobarse.

El Ministerio de Salud ya había abierto, en mayo anterior, una investigación para determinar la causa de muerte de cientos de peces que ocurrieron en ese sector, sin que hasta ahora se tenga conocimiento de los resultados de ese proceso.