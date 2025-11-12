Desarticulan banda dedicada a estafa con falsas agencias de viajes

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desarticuló una banda dedicada a la estafa mediante falsas agencias de viajes y clubes vacacionales, tras realizar nueve allanamientos simultáneos en distintos puntos del país.

De acuerdo con las autoridades, el grupo estaba conformado por siete hombres y dos mujeres que, en apariencia, habrían engañado a unas 112 personas, generando un total de 65 causas judiciales en investigación (ver video adjunto de Telenoticias).

Los operativos se efectuaron en Escazú, Moravia, Pavas, Coronado, Mata Redonda, La Uruca, Tibás, San Joaquín de Flores (Heredia) y San Carlos (Alajuela). Durante los allanamientos fueron detenidos varios de los sospechosos, incluido el presunto líder de la organización.

Según explicó la Policía Judicial, la modalidad de estafa consistía en contactar a las víctimas por teléfono o mensaje, ofreciéndoles supuestos certificados de regalo o premios de hospedaje en hoteles.

Posteriormente, los citaban en restaurantes o locales comerciales, donde les presentaban falsas plataformas de viajes y paquetes vacacionales con atractivos beneficios a bajo costo.



Las víctimas, convencidas del engaño, realizaban pagos con tarjetas de crédito bajo el concepto de “garantía” o “cuotas” del viaje. Sin embargo, una vez hecho el cobro, los sospechosos incumplían lo prometido y no gestionaban ningún paquete turístico.



El OIJ mantiene las investigaciones abiertas y no descarta que haya más personas afectadas por el mismo grupo.











