Desalojan 20 construcciones que invadían zona de protección de Río Taras

Municipalidad de Cartago inicia desalojo de construcciones ilegales en zona protegida del río Taras

La Municipalidad de Cartago avanza con el desalojo de al menos 20 construcciones que invaden la zona de protección del río Taras, en el sector de La Lima.

Desde el pasado sábado, maquinaria del gobierno local trabaja en la limpieza del cauce, retirando sedimentos, piedras y desechos sólidos que obstruyen el flujo natural del agua.

La intervención incluye la demolición de estructuras levantadas dentro del área protegida, consideradas de alto riesgo por las autoridades. Los propietarios ya fueron notificados.

Según un estudio del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), existen más de 300 propiedades dentro de la zona de protección del río Taras, aunque las primeras 20 ya fueron identificadas para su desalojo inmediato.

Vecinos de la zona insisten en que se requiere apoyo de diferentes sectores, especialmente en los casos más complejos, donde alegan haber habitado los terrenos por décadas o que el cauce se ha desplazado con el tiempo.

A pesar de ello, el municipio sostiene que las construcciones ilegales representan un riesgo directo ante posibles crecidas o cabezas de agua.

Las labores de limpieza y demolición se realizan con el aval de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y la Dirección de Aguas del MINAE, como parte de las medidas preventivas ante el aumento de lluvias previsto para los próximos días.