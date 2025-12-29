Denuncias por fraude informático amenazan con superar las cifras del año pasado

El fraude informático se consolida como una de las principales amenazas para los usuarios del sistema financiero. Las estadísticas oficiales revelan un crecimiento acelerado de las denuncias, una señal clara de que los delincuentes están perfeccionando sus métodos y ampliando su alcance.

Expertos en ciberseguridad alertan que detrás de estos delitos no hay actores aislados, sino estructuras de crimen organizado con un robusto arsenal tecnológico, capaz de vaciar cuentas bancarias en cuestión de minutos. Se trata de mafias que operan sin piedad, aprovechándose del descuido, la urgencia y la desinformación de las víctimas (ver video adjunto de Telenoticias).

Ante este panorama, los especialistas insisten en que la prevención es clave. Existen al menos tres señales de alerta, conocidas como “banderas rojas”, que pueden ayudar a identificar una posible estafa.

La primera es el sentido de urgencia. Los estafadores suelen presionar a la víctima para que actúe de inmediato, bajo amenazas como el bloqueo de una cuenta o la pérdida de dinero, con el objetivo de evitar que la persona verifique la información.

La segunda señal es la promesa de una solución fácil o inmediata. Ofertas para resolver supuestos problemas bancarios con un simple paso o solicitudes de datos personales para “agilizar” un trámite suelen ser indicios claros de fraude.

El tercer elemento de alerta es lo demasiado atractivo, tentador o rápido. Ganancias garantizadas, premios inesperados o inversiones con retornos inmediatos deben generar sospecha, ya que son tácticas frecuentes para captar víctimas.

Las autoridades recomiendan desconfiar en todo momento. Si recibe una llamada, mensaje o correo sospechoso, lo más seguro es colgar, no brindar información personal ni financiera y acudir directamente a la sucursal bancaria o a los canales oficiales para verificar la situación.