Denuncian a director de Aviación por avalar excursión en aeropuerto a negocio familiar

"No sé quién cobre una excursión. Yo lo que le puedo decir es que no hay ninguna relación comercial por la visita al aeropuerto, ni se recibe ningún pago por parte de Aviación Civil de una excursión. Los costos de una excursión van en el transporte, en alimentación de los niños, en el personal que atiende la seguridad de los niños, pero no hay un pago, no se cobra por una visita o una instalación pública como en este caso".