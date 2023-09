"Del palo de mango, a la derecha": Las amenazas que enfrentan las direcciones "a la tica"

"A pesar de que existen otras formas en las que podrían darse las direcciones, esta forma de utilizar puntos de referencia. Y no lo digo yo, sino que eso está dicho en la cultura popular, con videos de YouTube o blogs de viaje en los que los extranjeros comentan sobre: 'Uy, las direcciones en Costa Rica o no existen o no saben darlas'.

"Es una forma en la que hacemos conexiones con aspectos culturales de nuestras comunidades. En un mundo globalizado, ¿por qué ser iguales a todos los demás? Yo creo que abrazar la diferencia no tiene nada extraño", agregó Bolaños.