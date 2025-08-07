Deflación vuelve a ganar terreno en Costa Rica: julio cerró en -0.61%

La deflación (inflación negativa) vuelve a ganar terreno en Costa Rica y ahora alcanza el -0,61%, su valor más bajo en lo que va de este 2025.

Así lo reflejan los resultados del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), correspondientes a julio pasado.

La inflación acumulada en lo que va de este año es ahora de -1,34%, mientras que el mes pasado retrocedió -0,52%. La inflación interanual (comparación año con año) está en -0,61%.

Según INEC, los paquetes turísticos al extranjero, los boletos aéreos y la papaya fueron los productos que más incidieron en esa nueva disminución.

En el otro extremo, la cebolla, la sandía y los pañales desechables fueron los que más empujaron al alza el índice.

De los 289 bienes y servicios que integran el IPC, 47% bajaron de precio, 34% subieron y 19% no presentaron variación.