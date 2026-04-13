Defensoría y diputados piden a Gobierno decir dónde alberga a migrantes enviados por EE. UU.

La Defensoría de los Habitantes de la República (DHR) y diputados de la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa pidieron al Gobierno de la República que revele dónde alberga a los 25 migrantes deportados por Estados Unidos el pasado sábado (vea video adjunto).

Ambos órganos confirmaron que han efectuado planteamientos al Poder Ejecutivo, para que brinde información relacionada con los extranjeros enviados por el gigante norteamericano, en virtud de la experiencia vivida hace un año, por la que la Sala Constitucional incluso condenó al Estado.

"En este momento estamos a la espera de la respuesta de la Dirección de Migración acerca de dónde están personas, cuáles son las instituciones que están colaborando y cuál es la situación puntual de estas personas en el país al día de hoy lunes", explicó la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank.

Al respecto, el director general de Migración y Extranjería, Omer Badilla, indicó:

"Estamos cumpliendo el acuerdo firmado entre el Gobierno de Costa Rica y los Estados Unidos para recibir personas migrantes en estatus irregular en ese país. Acá nosotros en Costa Rica estamos dando una condición migratoria regular a estas personas. Están en total libertad. Tienen sus documentos. De modo que es una transición de apoyo muy tranquila y las personas pueden moverse con tranquilidad en el país".

Desde el Congreso, las críticas de la oposición no se hicieron esperar.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Montserrat Ruz, confirmó que desde el 23 de marzo pasado se enviaron oficios a los ministerios de Relaciones Exteriores y Culto (MREC), así como de Gobernación y Policía (MGP), sobre el acuerdo suscrito ese mismo día entre los gobiernos de Costa Rica y Estados Unidos, durante una visita de la entonces secretaria de Seguridad Nacional y actual enviada especial del Escudo de las Américas, Kristi Noem. Hasta ahora, el Gobierno no ha dado respuesta a esas gestiones.

Para la legisladora del Partido Liberación Nacional (PLN), una cosa es la cooperación internacional, mientras otra completamente es "convertir a Costa Rica en un depósito de seres humanos".

En cambio, el parlamentario Antonio Orterga, del Partido Frente Amplio (PFA), enfatizó que, como consecuencia de ese tipo de pactos, el país se expone a ser llevado a instancias internacionales por violaciones de derechos humanos, lo que puede dañar la imagen nacional y, consecuentemente, provocar una baja en las inversiones extranjeras y el turismo.