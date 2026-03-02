¿Qué pasó con los deportados que Donald Trump envió a Costa Rica?

El año pasado, a inicios de la segunda administración del presidente Donald Trump, Costa Rica recibió a 200 deportados por Estados Unidos.

Provenían de un mismo país, pero sus naciones de origen eran variadas. Inicialmente, a estos se les trasladó al Centro de Atención Temporal Migratoria (CATEM) en Corredores.

Sin embargo, las condiciones tanto de su movilización como de su permanencia en ese espacio, así como el acompañamiento dado, fueron cuestionadas ante la Sala Constitucional, que condenó al Estado, especialmente porque a los migrantes no se les definió su estatus.





Incluso, más recientemente, la empresa alemana Faber-Castell, que donó al país las instalaciones que fueron reconvertidas en el Centro de Atención Temporal, acusó al Gobierno de la República de usar el inmueble como un sitio "de detención", en contra de lo estipulado en el contrato de cesión de la propiedad, como lo dio a conocer el diario británico The Guardian.

Varias han sido las ocasiones en las que el Poder Ejecutivo salió a rechazar los señalamientos de que se cortó la libertad de los deportados durante su estadía en el territorio nacional.

"Desde el inicio de sus operaciones, en el CATEM han pasado migrantes de distintas nacionalidades y según los diferentes contextos migratorios que ha vivido el país, evitando así flujos desordenados en la zona y la exposición de personas vulnerables a redes criminales. Los extranjeros que han estado en este centro han contado con agua potable, alimentación, seguridad, accesorios de higiene personal, atención médica, entre muchos otros. "El grupo de personas deportadas por Estados Unidos consistía en un grupo que fue atendido de manera excepcional y que inicialmente no cumplían con los requisitos de ingreso, lo que llevó al país a realizar toda una gestión para otorgarles una categoría humanitaria en Costa Rica", insistió en conversación con Teletica.com el viceministro de Gobernación y Policía, Omer Badilla.

Un año después, el Centro de Atención Temporal Migratoria está vacío. ¿Qué pasó entonces?

Solo el 55% del total fue retornado a sus países de origen.

Un 27,5% salieron de ese lugar de manera voluntaria, una vez que se les regularizó su estadía temporal en el territorio nacional, mientras que otro 2,5% escapó.





El restante 15% solicitó refugio en Costa Rica y fue recogido en las diásporas que hay en el país.

Badilla, también director general de Migración y Extranjería, insistió que esas personas gozaron de libertad para elegir la oportunidad que consideraban más pertinente para su mejor futuro, en respeto absoluto a los derechos humanos.

El jerarca aseguró a este medio que, tras el anuncio hecho por el mayor fabricante de lápices en el mundo, la compañía no ha llevado a cabo comunicación alguna con el Poder Ejecutivo en relación con sus antiguas instalaciones.