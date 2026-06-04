Defensa urge suplentes en Sala III para que ministro sea juzgado por "magistrados objetivos"

La defensa técnica del ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, pide a la Asamblea Legislativa que nombre los magistrados suplentes que tiene pendientes en la Sala de Casación Penal.

Así lo hizo ver el abogado Ronny Durán luego de que Teletica.com diera a conocer el miércoles que la falta de sustitutos en el alto tribunal habilitó a la jueza titular Patricia Solano en el conocimiento de la causa seguida contra el jerarca, misma de la cual se había separado porque conocía los hechos.

Específicamente, la magistrada participó en un proceso disciplinario que el ministro enfrentó cuando fungía como subdirector general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por lo que consideró oportuno separarse del expediente 22-000002-1961-PE.

Pero como reveló este medio, existe una norma que le permite a Solano conocer del asunto, aun cuando existen razones para que se excuse. Se trata del artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que en su inciso 2 establece:

"Los magistrados, (serán reemplazados) por los suplentes llamados al efecto. Los miembros de los tribunales colegiados se suplirán unos a otros y, en caso de que a todos o a la mayoría les cubra la causal, por sus suplentes. Cuando la causal cubra a propietarios y suplentes, el caso deberá ser conocido por los propietarios, no obstante la causal y sin responsabilidad disciplinaria respecto de ellos".



Actualmente, la Sala Tercera tiene cuatro magistrados suplentes (Giovanni Mena, Marianela Corrales, Aisen Herrera y Rosa Acón), pero dos de ellos ocupan los espacios que dejaron Jesús Ramírez y Sandra Zúñiga con sus respectivas jubilaciones.

Durán reconoció que, tras la consulta de Teletica.com, efectuó un análisis y concluyó que dos de las sustitutas —Corrales y Herrera— también se habían apartado del expediente en cuestión, sin que quede un eventual reemplazo para Solano. Ahí es donde entró a operar la Ley Orgánica del Poder Judicial.

"Por lo tanto, para efectos de no violentar derechos fundamentales del señor ministro de Seguridad, don Gerald Campos, sí es necesario terminar de hacer ese nombramiento de los magistrados suplentes, a efectos de que pueda tener la Sala (una integración) sin que exista contaminación alguna de la objetividad que debe caracterizar a todo juzgador. "Don Gerald Campos tiene el derecho a ser juzgado por magistrados, en este caso jueces de la más alta jerarquía del Poder Judicial, que sean objetivos. Y en este caso hay por lo menos dos razones para creer que es necesaria la separación de doña Patricia Solano", explicó el abogado.

El defensor hizo referencia a la excusa de Solano —por la que presentó una inhibitoria antes de que se conociera la razón original por la que esta llegó a conformar el alto tribunal— y una segunda gestión que gira alrededor de manifestaciones que la alta decisora en apariencia hizo en una reunión en Casa Presidencial, el 18 de mayo pasado.

Hasta el cierre de esta publicación, ninguno de los planteamientos ha sido resuelto por la Sala.

Campos figura como sospechoso de peculado, falsedad ideológica y reconocimiento ilegal de beneficios laborales. Los hechos con los que se le relaciona ocurrieron entre mayo de 2015 y enero de 2016, cuando fungía como subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

