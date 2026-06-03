Falta de suplentes habilita a magistrada de Sala III para conocer caso contra ministro

La magistrada Patricia Solano quedó habilitada para integrar la Sala de Casación Penal en el caso que se sigue contra el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, por presunto peculado.

Esto ante la falta de jueces suplentes en ese órgano jurisdiccional, los cuales están pendientes de nombramientos por parte de la Asamblea Legislativa.

La oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia confirmó ante consulta de Teletica.com que Solano entró en la conformación del alto tribunal, en acatamiento a las reglas que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Ya la jueza se había apartado del expediente 22-000002-1961-PE bajo el argumento de que había conocido los mismos hechos en un procedimiento disciplinario que el jerarca afrontó cuando era subdirector general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).



Pero el artículo 29, donde se definen las reglas a seguir para la suplencia de funcionarios en caso de impedimento, recusación, excusa u otros motivos, menciona en su inciso 2:

"Los magistrados, por los suplentes llamados al efecto. Los miembros de los tribunales colegiados se suplirán unos a otros y, en caso de que a todos o a la mayoría les cubra la causal, por sus suplentes. Cuando la causal cubra a propietarios y suplentes, el caso deberá ser conocido por los propietarios, no obstante la causal y sin responsabilidad disciplinaria respecto de ellos".

Sin embargo, contra Solano pesan dos solicitudes de inhibición por parte de la defensa de Campos, integrada por los abogados Ronny Durán y Edwin Duartes, que todavía no han sido resueltas.

La primera tiene que ver con las razones originales por las que ya Solano se había apartado, mientras que la segunda tiene que ver con manifestaciones que la magistrada hizo el 18 de mayo pasado en una reunión en Casa Presidencial, en la que también participó Campos.

Este medio procuró un comentario de Durán sobre las razones por las que el Poder Judicial dice que la jueza quedó habilitada, pero este pidió tiempo para hacer un análisis de lo indicado por el departamento de comunicaciones en cuanto a la falta de sustitutos en Sala Tercera.