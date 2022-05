Decreto de vacunación “insta a no aplicar sanciones de despido”

El decreto que planeaba eliminar la obligatoriedad de la vacunación contra COVID-19 no fue publicado bajo estas disposiciones en el Diario Oficial La Gaceta. Ahora, este insta a los patronos a no aplicar un despido si el trabajador decide no inocularse.

"Se insta a todas las instituciones públicas del Estado y al sector privado costarricense a no aplicar sanciones de despido en los casos de funcionarios que no cuentan con el esquema de vacunación COVID-19",



Además, solicitaron a las autoridades de salud demostrar la base científica que ha fundamentado la obligatoriedad de las dosis.

“Poder Ejecutivo solicita a la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, que mediante estudios técnicos y estadísticos actualizados, indique y recomiende al Poder Ejecutivo cuales funcionarios pueden ser afectados por sanciones de despido ante el incumplimiento de la obligatoriedad que rige en la actualidad”, se especifica.

Aunque en un video el Presidente aseguró que los ciudadanos podrán “ejercer la voluntad de manera individual y personal”, en el decreto no se establece de esa forma.

"Yo les recomiendo que por favor se vacunen, de hecho, nuestro Gobierno está comprometido a mantener la disponibilidad de vacunas para vacunar a toda la población. Sin embargo, Costa Rica es un país democrático y este Gobierno respeta la autonomía a de la voluntad de los y las costarricenses, es decir, su libertad. En ese sentido, hemos emitido un decreto que le permite a usted ejercer esa voluntad de manera individual y personal", dice el mandatario.

Rodrigo Chaves también informó que se colocó la cuarta dosis contra el virus en Casa Presidencial, ya que "la pandemia no ha terminado".

Las ministras de Salud, Joselyn Chacón, y la de comunicación, Patricia Navarro, también se la pusieron.