Decenas de personas arriesgan su vida a diario cruzando la pista Florencio del Castillo

Todos los días los vehículos pasan a alta velocidad y decenas y decenas de personas tratan de cruzar la autopista Florencia del Castillo para llegar a sus trabajos, escuela o tomar el bus (ver video adjunto de Telenoticias).

Conocimos a doña Laura, una adulta mayor que debe arriesgar su vida más de una vez al día para vender su repostería y mantener a su familia.

“Esperar que pasen, porque aquí pasan volando, ayer hace ocho mataron a un señor, esta gente no se espera. Yo me espero a que no venga ni un solo carro para pasar, a veces hay choferes que tienen cortesía y me dejan pasar, no hay otra opción, siempre tenemos que pasar igual”, contó Laura Astúa, cruza todos los días la pista.