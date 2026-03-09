"De paso atizo a la representación estudiantil": Polémica tras error en chat interno de UCR

"Veremos qué dice y de paso atizo a la representación estudiantil".​

Ese fue el mensaje que alborotó por un momento el chat de WhatsApp del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR), tiempo antes de que surgieran los cuestionamientos que giran sobre el rector Carlos Araya.

Precisamente, el académico es uno de los protagonistas del intercambio que se dio en ese grupo el 14 de febrero anterior, según lo pudo corroborar Teletica.com.

El texto lo envió una de las integrantes del órgano, de apellido Treminio, poco después de que solicitara información sobre los cupos de matrícula para estudiantes de primer ingreso, en virtud de una "fuerte exposición" en internet por ese tema. Consultada al respecto, la miembro del Consejo Universitario declinó hacer comentarios en esta publicación.

Fue entonces cuando llegó el mensaje erróneo, que poco después fue eliminado por la remitente.

La mujer se disculpó, pero casi 30 minutos más tarde, el rector envió una captura de pantalla con el texto borrado y cuestionó a su contraparte a qué se refiría con "atizar al movimiento estudiantil", se desprende de la conversación, a la que este medio tuvo acceso parcial.

"Este es tema estructural (sic) que se presenta desde hace varios años y tanto la administración con el órgano colegiado (sic) estamos llamados a buscar soluciones, no ha utilizarlo políticamente para generar crisis institucional", reprochó Araya.

Treminio rechazó que buscara generar una situación como la planteada por el rector —pues más bien advierte de un movimiento en redes sociales— y aclaró que el mensaje original iba dirigido a un grupo de padres de familia que le pidieron cuentas.

El rector envió el significado de "atizar" (remover el fuego, añadirle combustible para que arda más) y señaló que eso no es lo que necesitaba la institución en el momento que atraviesa en la actualidad. "Justo criticamos incansablemente al Gobierno de turno por promover crisis y polarización", agregó.

Durante el intercambio, la remitente pidió varias veces que se eliminara el "pantallazo", pues ella no había autorizado su reproducción. "De lo contrario, tomaré las medidas legales correspondientes", advirtió.

Otra integrante del órgano, de apellido Fonseca, apuntó que no es "hasta que no sienten a todo el mundo encima" que en la Rectoría "no se mueven las cosas" que en todo momento han sido consideradas como negativas para la población universitaria.

"Me preocupa mucho el tono de este diálogo. Es pertinente que nos respetemos mucho acá. Necesitamos velar por la UCR", escribió una miembro de apellido Tasies.

La veracidad de lo ahí discutido fue confirmada por Araya durante una entrevista realizada el 5 de marzo anterior.

Ese día, algunos de los integrantes salieron a marchar por el campus Rodrigo Facio, en San Pedro de Montes de Oca, como un gesto de "acercamiento, concordia y solidaridad" en medio de la "crisis institucional" que vive el centro educativo.

Roce usual

Cuestionado por Teletica.com sus impresiones sobre lo sucedido, Carlos Araya recordó que el Consejo Universitario es un órgano que tiene entre sus funciones la fiscalización de actuaciones.

El rector reconoció que recientemente ha habido diferencias con otros miembros.

"Por ejemplo, hoy (5 de marzo) en la discusión que se daba, porque ellos llaman a comparecer al rector. Bueno, pero el rector es miembro del órgano, pero además de eso, la comparecencia como tal es una atribución que constitucionalmente solo le corresponde a la Asamblea Legislativa, e institucionalmente no la tiene el órgano colegiado. "Entonces, bueno, se dan ese tipo de diferencias, que yo las catalogo como normales. Es decir, en la universidad ideológicamente tenemos todos los escenarios ideológicos que usted pueda imaginarse, y como tal, lo lógico es que surjan diferencias", manifestó el académico.

Araya rechazó esas discrepancias y dijo que "no generan enemistades, ni generan odio", sino que obligan a buscar consensos.

Ese ha sido el estire y encoje que ha tenido lugar históricamente en el Consejo Universitario, subrayó el rector.