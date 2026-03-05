Consejo Universitario hará caminata en campus de UCR en medio de crisis y críticas

El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) convocó a la comunidad universitaria a una caminata este jueves a las 10:30 a. m. por la milla universitaria hacia Finca 2, como gesto de "acercamiento, concordia y solidaridad en medio de un periodo de crisis institucional".

En un comunicado, el órgano subrayó que la universidad es un esfuerzo colectivo que contribuye al desarrollo nacional y al bienestar de las familias costarricenses.

Además, mencionaron su compromiso con la defensa de la educación superior pública y con los ideales que han guiado a la institución.

El Consejo reconoció errores que “no se deben repetir”, pero insistió en que estos no deben opacar la labor de toda la comunidad académica.

También advirtió que existen sectores que buscan debilitar el financiamiento de las universidades públicas y generar desconfianza hacia su trabajo.

“Nuestro llamado es a la unidad y a la defensa de nuestra querida Universidad”, señala el comunicado, en el que se insta a "no permitir que se arrebaten los logros alcanzados en beneficio del país".

La caminata se plantea como un acto simbólico de respaldo a la institución en medio de cuestionamientos como el gasto de la rectoría de 800 mil colones en comidas.