De no alcanzar acuerdo con CCSS, especialistas se preparan para suspender guardias en mayo

8 de abril de 2024, 11:45 AM

"Si es indefinido, pues sí. Ya se están presentando las notas de no aplicación de jornadas extraordinarias para mayo. Hay que llegar a un acuerdo. Es que qué difícil. Me encantaría decirle cuál de los escenarios que hemos valorado va a ser el que se pueda ver a corto plazo", aseveró el primero de los voceros.

No obstante, ninguno de los representantes del Sindicato de Especialistas se atrevió a hablar de una huelga. De momento, los manifestantes cumplen con su jornada ordinaria (de 7 a. m. a 4 p. m.), pero no la extraordinaria (entre las 4 p. m. y las 7 a. m.), por lo que la protesta no encaja en esa figura legal.