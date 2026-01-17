Curso lectivo aún no arranca y las presas ya son asfixiantes: ¿cuál es la solución?

El curso lectivo aún no inicia y las presas en la Gran Área Metropolitana (GAM) ya se han vuelto caóticas.

La flota vehicular parece crecer como la espuma, pero sin nuevas carreteras y en un país donde los trámites multiplican los plazos para desarrollar cualquier proyecto, las soluciones contra los congestionamientos que nos ahogan no pueden llegar rápidamente.

Un experto señala que los candidatos a la Presidencia de la República deben pensar en cómo mejorar el transporte público, para evitar que muchos ciudadanos utilicen el carro todos los días.

Otra solución propuesta es instalar más semáforos en San José.

Una tercera medida podría aplicarse de inmediato: aumentar los días de restricción vehicular.

Según el especialista, también es necesario extender el área en la que debe regir la restricción vehicular diaria.

El parque vehicular del país se triplicó en los últimos 25 años. Para el 1 de noviembre, según datos del INS, se registró un total de 1.943.587 vehículos en Costa Rica.