Curso lectivo 2026 comenzará dos semanas más tarde de lo habitual

Según el calendario escolar presentado este viernes, el curso lectivo 2026 iniciará el lunes 23 de febrero, dos semanas después de la fecha tradicional.



La razón es que entre el 9 y el 20 de febrero, más de 90 mil funcionarios del Ministerio de Educación Pública (MEP) participarán en jornadas de capacitación docente en todo el país.



Las vacaciones de medio período se disfrutarán del 6 al 17 de julio y el curso lectivo finalizará el 9 de diciembre.



El MEP explicó que la decisión busca que el personal docente y administrativo inicie el año con objetivos claros, metodologías actualizadas y criterios homogéneos.



Los expertos insisten en los retos que enfrenta la educación costarricense y que podrían marcar el curso lectivo del próximo año.



Las capacitaciones se desarrollarán en coordinación con las organizaciones sindicales que integran la junta paritaria, entre ellas SEC, ANDE, APSE y Sitracome.



Serán organizadas por el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano, con apoyo de universidades, ministerios y el Instituto Nacional de Aprendizaje.



El programa formativo incluye diez temáticas principales, entre ellas: fortalecimiento de la lectura, escritura y matemáticas



El MEP fundamentó la medida en experiencias internacionales que destacan la importancia de iniciar el curso con una preparación integral del cuerpo docente.



Con ello se busca reducir la improvisación, unificar criterios y optimizar el desarrollo del curso lectivo desde el primer día de clases.

